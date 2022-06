Ucraina, i dubbi degli Usa sul piano di pace italiano: «Non ci convince. Improbabile che Kiev ceda territori» (Di sabato 4 giugno 2022) «L’amministrazione Usa non sosterrà il piano di pace in 4 punti proposto dall’Italia». Così due funzionari statunitensi citati dalla Cnn rivelano come il piano di pace italiano non convinca Washington. Pochi giorni fa l’ambasciatrice degli Stati Uniti all’Onu Linda Thomas Greenfield si era espressa in modo favorevole spiegando ai giornalisti come il quadro italiano rappresentasse «una di quelle iniziative che sicuramente ci piacerebbe vedere portare a conclusione questa orribile guerra e gli orribili attacchi al popolo ucraino». Ora i funzionari vicini ai colloqui Nato riferiscono il contrario, parlando di scetticismo da parte dell’amministrazione Biden sull’iniziativa di Roma. Il piano dell’Italia per far cessare la guerra tra Russia e ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) «L’amministrazione Usa non sosterrà ildiin 4 punti proposto dall’Italia». Così due funzionari statunitensi citati dalla Cnn rivelano come ildinon convinca Washington. Pochi giorni fa l’ambasciatriceStati Uniti all’Onu Linda Thomas Greenfield si era espressa in modo favorevole spiegando ai giornalisti come il quadrorappresentasse «una di quelle iniziative che sicuramente ci piacerebbe vedere portare a conclusione questa orribile guerra e gli orribili attacchi al popolo ucraino». Ora i funzionari vicini ai colloqui Nato riferiscono il contrario, parlando di scetticismo da parte dell’amministrazione Biden sull’iniziativa di Roma. Ildell’Italia per far cessare la guerra tra Russia e ...

