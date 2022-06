Ucraina, gli Usa seppelliscono il “piano di pace” di Di Maio (Di sabato 4 giugno 2022) Sarà stato mosso da un po’ di ripicca per via delle polemiche sul suo viaggio in Russia. Però Salvini aveva ragione da vendere quando ha definito il “piano di pace” per l’Ucraina redatto da Luigi Di Maio come un documento nato e morto nel giro di un quarto d’ora. In effetti, appena sapientemente divulgato alla stampa, neppure il tempo di leggerlo per intero che sia l’Ucraina che la Russia lo avevano silurato come mai successo prima. Bocciato senza appello. Troppo schiacciato sulle posizioni di Mosca per Kiev (“non cederemo Crimea e Donbass”), scritto da “incompetenti” per il Cremlino. Mancava solo il sigillo finale a quest’ora fallimentare della Farnesina. Sigillo che è arrivato oggi: secondo la Cnn neppure gli Stati Uniti sosterranno il grande piano Di ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 4 giugno 2022) Sarà stato mosso da un po’ di ripicca per via delle polemiche sul suo viaggio in Russia. Però Salvini aveva ragione da vendere quando ha definito il “di” per l’redatto da Luigi Dicome un documento nato e morto nel giro di un quarto d’ora. In effetti, appena sapientemente divulgato alla stampa, neppure il tempo di leggerlo per intero che sia l’che la Russia lo avevano silurato come mai successo prima. Bocciato senza appello. Troppo schiacciato sulle posizioni di Mosca per Kiev (“non cederemo Crimea e Donbass”), scritto da “incompetenti” per il Cremlino. Mancava solo il sigillo finale a quest’ora fallimentare della Farnesina. Sigillo che è arrivato oggi: secondo la Cnn neppure gli Stati Uniti sosterranno il grandeDi ...

