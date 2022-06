(Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – “In Italia nessuno sta portando avuna, i media hanno solo raccontato le crudeltà commesse dall’esercito russo”. Il ministro degli Esteri Luigi Dirisponde così, in una nota, al post dell’ambasciata russa a Roma che, pubblicando stralci di un rapporto del ministero degli Esteri sulle “violazioni dei diritti dei cittadini russi e dei connazionali all’estero”, denuncia un'”apertarussa sui media italiani”. “Basta con questa mistificazione della realtà e con le provocazioni” avverte. “I media italiani svolgono il proprio lavoro in maniera egregia, e dall’inizio di questa atroce e sanguinosa guerra che Putin sta portando avin, hanno raccontato i fatti in modo ...

Advertising

NicolaPorro : La pietra tombale degli Usa sul piano di pace di #DiMaio per l'#Ucraina?? - amichiru91 : RT @AxiaFel: Di Maio ha assicurato al Min degli Esteri Ucraino che l’Italia sosterrà la ricostruzione del suo Paese. Con un debito pubblico… - lifestyleblogit : Ucraina, Di Maio: 'Nessuna campagna anti-Russia' - - fisco24_info : Ucraina, Di Maio: 'Nessuna campagna anti-Russia': (Adnkronos) - 'Basta con questa mistificazione della realtà e con… - ledicoladelsud : Ucraina, Di Maio: “Nessuna campagna anti-Russia” -

... Luigi Di: "I media italiani svolgono il proprio lavoro in maniera egregia, e dall'inizio di questa atroce e sanguinosa guerra che Putin sta portando avanti in, hanno raccontato i fatti ...Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di, dopo la visita a due aziende del settore ... donne e bambini, che sono ormai da 100 giorni sotto le bombe russe nell'est dell'". 18:58 ...Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio risponde così, in una nota ... e dall’inizio di questa atroce e sanguinosa guerra che Putin sta portando avanti in Ucraina, hanno raccontato i fatti in modo ...ROMA (ITALPRESS) – “I media italiani svolgono il proprio lavoro in maniera egregia, e dall’inizio di questa atroce e sanguinosa ...