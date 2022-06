Ucraina: consigliere sindaco, 'a Mariupol occupanti gettano i cadaveri nella discarica' (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "A Mariupol gli invasori russi iniziarono a demolire le case indiscriminatamente e gettano nella discarica i cadaveri che trovano sotto le macerie". Lo ha riferito il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko, secondo cui l'intenzione dei russi sarebbe quella di distruggere le prove senza perdere tempo a cercare i morti nelle case distrutte. "Non è possibile ottenere dati sui nuovi corpi dei morti a causa del fatto che dopo la demolizione tutto viene portato nella discarica distrettuale della riva sinista del fiume", ha spiegato Andryushchenko. Come riportato dall'Unian, secondo il sindaco di Mariupol Vadim Boychenko, gli occupanti russi insieme ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Agli invasori russi iniziarono a demolire le case indiscriminatamente eche trovano sotto le macerie". Lo ha riferito ildelPetro Andryushchenko, secondo cui l'intenzione dei russi sarebbe quella di distruggere le prove senza perdere tempo a cercare i morti nelle case distrutte. "Non è possibile ottenere dati sui nuovi corpi dei morti a causa del fatto che dopo la demolizione tutto viene portatodistrettuale della riva sinista del fiume", ha spiegato Andryushchenko. Come riportato dall'Unian, secondo ildiVadim Boychenko, glirussi insieme ai ...

