Ucraina: catena alberghiera Marriot si ritira dalla Russia (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - La catena alberghiera internazionale Marriott ha annunciato il suo ritiro dal mercato russo. Lo riporta il sito dell'azienda. Il motivo della sospensione sono le sanzioni imposte da Unione Europea, Stati Uniti e Gran Bretagna contro la Russia a causa di un'invasione dell'Ucraina. L'azienda afferma che è diventato impossibile continuare a lavorare nel paese. La rete Marriott opera in Russia da 25 anni. All'inizio di marzo, la società ha annunciato che avrebbe chiuso i suoi uffici di Mosca, oltre a sospendere gli investimenti e l'apertura di nuovi hotel in Russia. La stessa decisione è stata presa dalle catene alberghiere Hilton e Hyatt. Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Lainternazionalet ha annunciato il suo ritiro dal mercato russo. Lo riporta il sito dell'azienda. Il motivo della sospensione sono le sanzioni imposte da Unione Europea, Stati Uniti e Gran Bretagna contro laa causa di un'invasione dell'. L'azienda afferma che è diventato impossibile continuare a lavorare nel paese. La retet opera inda 25 anni. All'inizio di marzo, la società ha annunciato che avrebbe chiuso i suoi uffici di Mosca, oltre a sospendere gli investimenti e l'apertura di nuovi hotel in. La stessa decisione è stata presa dalle catene alberghiere Hilton e Hyatt.

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: catena alberghiera Marriot si ritira dalla Russia - - garridino : RT @OGiannino: Nella catena apicale di comando russo in Ucraina ormai più che generali dell'esercito servono comandanti di marina, vista la… - biserka30048567 : RT @uaworldit: La catena alberghiera Mariott sospende le attività in Russia. La società ha affermato che 85 hotel ora forniscono alloggi… - ailinon80 : RT @uaworldit: La catena alberghiera Mariott sospende le attività in Russia. La società ha affermato che 85 hotel ora forniscono alloggi… - giovannidalloli : RT @uaworldit: La catena alberghiera Mariott sospende le attività in Russia. La società ha affermato che 85 hotel ora forniscono alloggi… -