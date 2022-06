(Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "A quanto pare l'unico argomento cheha fisso nei suoi comizi è la polemica con Matteo Salvini, “reo” di volere la pace in. Pergli effetti devastanti della guerra tra Russia ee il costo che sta piegando l'economiana è evidentemente argomento secondario. Impegnare ogni sforzo per fare cessare il fuoco in, dovrebbe essere tema condiviso, non di polemica., con ogni evidenza, continua a sollevaree provocazioni, pensando solo al proprio tornaconto e a quello del PD, non certo al bene del governo e dell'”. Così il senatore della Lega Stefano

Ucraina: Candiani, 'Letta con sue polemiche fa danno all'Italia' Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "A quanto pare l'unico argomento che Letta ha fisso nei suoi comizi è la polemica con Matteo Salvini, "reo" di volere la pace in Ucraina. Per Letta gli effetti devastanti de ...