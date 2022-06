Ucraina, "a Mariupol occupanti gettano cadaveri in discarica" (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "A Mariupol gli invasori russi iniziano a demolire le case indiscriminatamente e gettano nella discarica i cadaveri che trovano sotto le macerie". A riferirlo, a 100 giorni dall'inizio della guerra in Ucraina, è il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko, secondo cui l'intenzione dei russi sarebbe quella di distruggere le prove senza perdere tempo a cercare i morti nelle case distrutte. "Non è possibile ottenere dati sui nuovi corpi dei morti a causa del fatto che dopo la demolizione tutto viene portato nella discarica distrettuale della riva sinistra del fiume", ha spiegato Andryushchenko. Come riportato dall'Unian, secondo il sindaco di Mariupol Vadim Boychenko, gli occupanti russi insieme ai separatisti hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Agli invasori russi iniziano a demolire le case indiscriminatamente enellache trovano sotto le macerie". A riferirlo, a 100 giorni dall'inizio della guerra in, è il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko, secondo cui l'intenzione dei russi sarebbe quella di distruggere le prove senza perdere tempo a cercare i morti nelle case distrutte. "Non è possibile ottenere dati sui nuovi corpi dei morti a causa del fatto che dopo la demolizione tutto viene portato nelladistrettuale della riva sinistra del fiume", ha spiegato Andryushchenko. Come riportato dall'Unian, secondo il sindaco diVadim Boychenko, glirussi insieme ai separatisti hanno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nel distretto di Mariupol i russi stanno imprigionando e sparando a volontari e funzionari ucraini che si… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Acqua contaminata e malattie, a Mariupol è catastrofe umanitaria' #ANSA - Agenzia_Ansa : UCRAINA I I russi stanno portando via da Mariupol i bambini che hanno perso i genitori a causa della guerra. Il con… - a_lambardi : RT @a_lambardi: 'Sono scioccata da questo fascismo. Com'è possibile? Tu sei ucraino come me e tu mi uccidi?' Una donna di #Mariupol raccont… - a_lambardi : RT @a_lambardi: 'Gli Azov sono aggressori, fascisti, veri e propri nazisti. Non sono fascisti, sono proprio nazisti' Il giornalista britann… -