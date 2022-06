«Ucciso il 90% dei militari ucraini a Severodonetsk». Mosca: «L’Occidente ostacola i negoziati» – Il liveblog (Di sabato 4 giugno 2022) Nel 101esimo giorno di guerra in Ucraina lo stato maggiore di Kiev avverte che l’esercito russo si sta posizionando attorno all’area strategica di Sloviansk. Le truppe avevano già tentato in precedenza un attacco a nord della città, ma senza successo. Il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergiy Gaidai, ha riferito che i bombardamenti russi alla città hanno Ucciso tre persone, tra cui un bambino, nelle ultime 24 ore. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, intanto, ha rinnovato la richiesta di cessare le violenze in Ucraina e ha avvertito che il conflitto si sta infiammando in una crisi tridimensionale di cibo, energia e finanza. 20.40 – Lavrov: «L’Occidente ostacola i negoziati» Secondo il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, la colpa degli insuccessi ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) Nel 101esimo giorno di guerra in Ucraina lo stato maggiore di Kiev avverte che l’esercito russo si sta posizionando attorno all’area strategica di Sloviansk. Le truppe avevano già tentato in precedenza un attacco a nord della città, ma senza successo. Il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergiy Gaidai, ha riferito che i bombardamenti russi alla città hannotre persone, tra cui un bambino, nelle ultime 24 ore. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, intanto, ha rinnovato la richiesta di cessare le violenze in Ucraina e ha avvertito che il conflitto si sta infiammando in una crisi tridimensionale di cibo, energia e finanza. 20.40 – Lavrov: «» Secondo il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, la colpa degli insuccessi ...

Advertising

DeepFakeFuori : @igorsushko Quante cose così abbiamo vissuto in Italia. Pochi giorni fa abbiamo ricordato la strage di Capaci, dove… - mps274 : @abit_weirdo Non hai ucciso nessuno però prova solo a pensare se lo facesse un uomo con le foto fatte di nascosto d… - videPatasun : RT @mars799: Se i medici hanno ucciso, se i giornalisti dicono menzogne, se gli agenti di polizia non si ribellano, se i politici si perver… - MCara92664162 : RT @mars799: Se i medici hanno ucciso, se i giornalisti dicono menzogne, se gli agenti di polizia non si ribellano, se i politici si perver… - Mariang47614228 : RT @mars799: Se i medici hanno ucciso, se i giornalisti dicono menzogne, se gli agenti di polizia non si ribellano, se i politici si perver… -