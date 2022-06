Tv italiana in lutto, addio a “Er Patata”. Sparito da qualche giorno, la terribile scoperta a casa: aveva 55 anni (Di sabato 4 giugno 2022) Mondo dello spettacolo in lutto: è stato trovato morto in casa l’attore Roberto Brunetti, conosciuto come “Er Patata”: aveva 55 anni. A dare l’allarme l’attuale compagna ed alcuni conoscenti che non lo sentivano almeno da giovedì sera, ovvero da quando per l’ultima volta, si era collegato a whatsapp. Il corpo è stato messo a disposizione della polizia giudiziaria mentre in casa è stata rinvenuta della droga. In casa sul tavolo hanno trovato residui di cocaina e due panetti di hashish, scrive il Messaggero. Sono immediatamente intervenuti sul posto polizia, vigili del fuoco e 118: tuttavia per l’attore romano, non c’era purtroppo niente da fare. All’interno dell’appartamento è stato trovato in ordine e sul corpo non ci sarebbero evidenti segni di violenza. Sarà in ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 giugno 2022) Mondo dello spettacolo in: è stato trovato morto inl’attore Roberto Brunetti, conosciuto come “Er”:55. A dare l’allarme l’attuale compagna ed alcuni conoscenti che non lo sentivano almeno da giovedì sera, ovvero da quando per l’ultima volta, si era collegato a whatsapp. Il corpo è stato messo a disposizione della polizia giudiziaria mentre inè stata rinvenuta della droga. Insul tavolo hanno trovato residui di cocaina e due panetti di hashish, scrive il Messaggero. Sono immediatamente intervenuti sul posto polizia, vigili del fuoco e 118: tuttavia per l’attore romano, non c’era purtroppo niente da fare. All’interno dell’appartamento è stato trovato in ordine e sul corpo non ci sarebbero evidenti segni di violenza. Sarà in ...

