TUTTOSPORT – Bremer al Napoli: si può fare, si attende la cessione di Koulibaly (Di sabato 4 giugno 2022) Calciomercato Napoli: Kalidou Koulibaly può essere ceduto, il Napoli pensa a Bremer del Torino come sostituto. Il giocatore ha appena rinnovato il contratto con il Torino, quindi chiunque lo voglia dovrà fare i conti con Urbano Cairo, che di solito non fa grandi sconti. Si veda il caso Belotti, non ceduto perché veniva valutato 100 milioni di euro e poi rimasto sul groppone al Toro che ora lo perde a parametro zero. Ed allora qualche valutazione Cairo la deve fare, anche perché Bremer ha firmato il rinnovo con la promessa che in caso di buona offerta il Torino lo avrebbe fatto partire. Calciomercato: Bremer lascia il Torino Secondo quanto riferisce TUTTOSPORT l’addio del difensore brasiliano, uno dei migliori della scorsa stagione in ... Leggi su napolipiu (Di sabato 4 giugno 2022) Calciomercato: Kalidoupuò essere ceduto, ilpensa adel Torino come sostituto. Il giocatore ha appena rinnovato il contratto con il Torino, quindi chiunque lo voglia dovrài conti con Urbano Cairo, che di solito non fa grandi sconti. Si veda il caso Belotti, non ceduto perché veniva valutato 100 milioni di euro e poi rimasto sul groppone al Toro che ora lo perde a parametro zero. Ed allora qualche valutazione Cairo la deve, anche perchéha firmato il rinnovo con la promessa che in caso di buona offerta il Torino lo avrebbe fatto partire. Calciomercato:lascia il Torino Secondo quanto riferiscel’addio del difensore brasiliano, uno dei migliori della scorsa stagione in ...

