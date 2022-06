Tricase: il matrimonio in una bella festa di piazza Gli sposi ne avevano fatto richiesta (Di sabato 4 giugno 2022) La foto è stata diffusa da Antonio De Donno, sindaco di Tricase, contento di come sia andata. La sua scelta di concedere la piazza agli sposi è stata quella giusta. Martina e Costantino avevano più di cinquecento invitati, oltretutto provenienti da varie parti del mondo (lo sposo, originario di Tricase, è un alto funzionario del ministero degli Esteri) e non ci sarebbero stati spazi adeguati. Da qui la richiesta della piazza per una festa di matrimonio, quella di ieri, che è stata senza transenne: aperta a tutti. L'articolo Tricase: il matrimonio in una bella festa di piazza <small class="subtitle">Gli sposi ... Leggi su noinotizie (Di sabato 4 giugno 2022) La foto è stata diffusa da Antonio De Donno, sindaco di, contento di come sia andata. La sua scelta di concedere laagliè stata quella giusta. Martina e Costantinopiù di cinquecento invitati, oltretutto provenienti da varie parti del mondo (lo sposo, originario di, è un alto funzionario del ministero degli Esteri) e non ci sarebbero stati spazi adeguati. Da qui ladellaper unadi, quella di ieri, che è stata senza transenne: aperta a tutti. L'articolo: ilin unadi Gli...

