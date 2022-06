Treno deragliato, caos e ritardi sulla linea Roma-Napoli: ecco i nuovi orari e percorsi (Di sabato 4 giugno 2022) È ancora caos sulle linee ferroviarie Roma-Napoli e Roma-Pescara. Dopo il deragliamento del Treno, con a bordo 230 passeggeri, in galleria tra la stazione Prenestina e stazione Serenissima, continuano a esserci disagi per i pendolari. Tra traffico in tilt, nuovi orari e percorsi diversi dal solito. Questo perché dopo l’incidente, che fortunatamente non ha fatto registrare feriti, i tecnici sono ancora al lavoro. Come cambia la linea ferroviaria Roma-Napoli dopo il deragliamento del Treno Nonostante siano passate ore dall’incidente, che è avvenuto ieri nel primo pomeriggio poco dopo le 14, il traffico ferroviario sulla linea AV Roma – ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 giugno 2022) È ancorasulle linee ferroviarie-Pescara. Dopo il deragliamento del, con a bordo 230 passeggeri, in galleria tra la stazione Prenestina e stazione Serenissima, continuano a esserci disagi per i pendolari. Tra traffico in tilt,diversi dal solito. Questo perché dopo l’incidente, che fortunatamente non ha fatto registrare feriti, i tecnici sono ancora al lavoro. Come cambia laferroviariadopo il deragliamento delNonostante siano passate ore dall’incidente, che è avvenuto ieri nel primo pomeriggio poco dopo le 14, il traffico ferroviarioAV– ...

