Trampolino elastico | Europei 2022 | gli italiani mancano la qualificazione alla finale del sincro

(Di sabato 4 giugno 2022) A Rimini proseguono glidi. Oggi si sono disputate le qualifiche del, specialità non inserita nel programma olimpico (a differenza dell’individuale). L’Italia non è riuscita a qualificare coppie agli atti conclusivi di domani. Samuele Patisso Colonna e Marco Lavino ci sono andati molto vicini, concludendo in nona posizione (49.130) ad appena quattro decimi dGran Bretagna, ultima qualificata. La stessa beffa è toccata a Isabella Murgo e Giorgia Giampieri, undicesime con 45.340 e seconda riserva. Tra le donne primeggia la Gran Bretagna (48.200) davanti a Francia (47.340) e Portogaollo (46.340). Al maschile, invece, l’Ucraina si trova in testa (51.190) davanti a Portogallo (50.590) e Germania (50.570). Domani si disputeranno anche le semifinali ...