Tour de France: sempre più probabile la Grande Partenza dall’Italia nel 2024 (Di sabato 4 giugno 2022) La voce c’era già stata qualche mese fa, ora le indiscrezioni sono costanti e le possibilità continuano ad aumentare. L’Italia sembra essere pronta ad ospitare la Grande Partenza del Tour de France: tra gli eventi ciclistici più importanti dell’anno. La fonte è il Quotidiano Nazionale: possibile che la Grande Boucle decida di partire, nel 2024, nel Bel Paese. La candidatura ufficiale era arrivata nel mese di febbraio e ora i Francesi sembrano propensi ad accettarla. La decisione arriverà in autunno, ad ottobre, ma le probabilità sono tante. Ciclismo, Daniele Bennati: “Il finale perfetto di carriera per Vincenzo Nibali ai Mondiali con la Nazionale” Ancora ovviamente tutto da decidere, in caso di ufficialità, il percorso (dovrebbero essere tre le tappe in terra ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) La voce c’era già stata qualche mese fa, ora le indiscrezioni sono costanti e le possibilità continuano ad aumentare. L’Italia sembra essere pronta ad ospitare ladelde: tra gli eventi ciclistici più importanti dell’anno. La fonte è il Quotidiano Nazionale: possibile che laBoucle decida di partire, nel, nel Bel Paese. La candidatura ufficiale era arrivata nel mese di febbraio e ora isi sembrano propensi ad accettarla. La decisione arriverà in autunno, ad ottobre, ma le probabilità sono tante. Ciclismo, Daniele Bennati: “Il finale perfetto di carriera per Vincenzo Nibali ai Mondiali con la Nazionale” Ancora ovviamente tutto da decidere, in caso di ufficialità, il percorso (dovrebbero essere tre le tappe in terra ...

