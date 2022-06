Torvaianica | auto contro scooter sul lungomare | ferito ragazzo | 50 minuti per l’ambulanza FOTO

(Di sabato 4 giugno 2022) Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, 4 giugno, a, suldelle Sirene, all’altezza del civico 490. Unoe un’si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. Da un prima ricostruzione sembrerebbe che l’, che proveniva in direzione Ostia, stesse girando a sinistra, mentre lo, proveniente dal centro dicentro, stesse procedendo in direzione di Ostia. Leggi anche: Pomezia, i nuovi giardini Petrucci sono realmente accessibili a tutti? Ecco la nostra “prova” sul campo (VIDEO) Ferite sul viso e sul corpo Ad avere la peggio il giovane a bordo dello, che essendo in costume, ha riportato abrasioni e contusioni in varie parti del corpo, oltre che sul viso. Nell’urto, infatti, ...

Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, 4 giugno, a Torvaianica, sul Lungomare delle Sirene, all'altezza del civico 490. Uno scooter e un'auto si sono scontrati per cause ancora in corso di acc ...Ancora sangue sulle strade. Ora che l'estate sta prendendo il via si moltiplicano, purtroppo, i casi di sinistri stradali nelle vicinanze delle località turistiche. Non fa purtroppo eccezione quanto è ...