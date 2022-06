Torino, offerta per Solomon: la risposta dello Shakhtar (Di sabato 4 giugno 2022) Il Torino sta stringendo per chiudere l'arrivo di Manor Solomon, esterno dello Shakhtar Donetsk valutato circa 9/10 milioni di euro. Tuttosport... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 giugno 2022) Ilsta stringendo per chiudere l'arrivo di Manor, esternoDonetsk valutato circa 9/10 milioni di euro. Tuttosport...

Advertising

sportli26181512 : Torino, offerta per Solomon: la risposta dello Shakhtar: Il Torino sta stringendo per chiudere l'arrivo di Manor So… - Gianlu77Gian : #Bremer in tendenza: vendere ad una big, solo cash no contropartite (causa ingaggi monstre) e infine % su futura ri… - FiorentinaUno : ACF, al Torino interessa un tuo obiettivo, facendo la prima offerta - granata948 : Basta telenovela e basta cazzate @gallobelotti. Torino si merita rispetto. Vuoi sfondare e fare come Cerci, in part… - MasterHeep : @GiovaAlbanese Considerando che noi abbiamo venduto ogni talento passato per Torino appena si è presentata un offer… -