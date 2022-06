Tirrito Co G I | “Va seguita la stirpe dei boss mafiosi per fotografare l’organizzazione esistente”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 4 giugno 2022) “La morte delRaffaele Ganci, capomafia della cosca del quartiere palermitano della Noce, ritenuto un fedelissimo di Totò Riina, deve innescare alcune riflessioni. Ganci aveva 90 anni ed era ricoverato all’ospedale San Paolo, nel reparto detenuti, a Milano. E su di lui, come su altri nomi storici, da tempo è calata una coltre di indifferenza, come se una volta arrivati all’arresto, cosa nostra abbia smesso di essere ciò che è. E’ una deriva assolutamente sbagliata, alla quale bisogna porre rimedio prima che sia tardi”. Lo afferma Maricetta, portavoce del Co.G.I. (Comitato collaboratori di Giustizia). “La globalizzazione, anche nel settore criminale – prosegue – ha erroneamente portato a pensare al concetto di lontananza, internazionalità, dimenticando la radice territoriale e familiare della mafia, come se fosse un retaggio d’altri tempi. ...