Tim e DAZN al tavolo per chiudere partita entro estate. Sky «alla finestra» (Di sabato 4 giugno 2022) Tim e DAZN sono al tavolo di un complicato negoziato e una soluzione, secondo quanto si apprende, non è ancora a portata di mano ma entrambi lavorano per arrivare a un accordo entro l'estate.Il calcio non è stato quel volano per la fibra che l'ex ad di Tim Luigi Gubitosi si era immaginato ma Pietro Labriola ha già fatto 'pulizia', con un accantonamento da 548 milioni tutto quello che arriverà, riduzione del minimo garantito di 340 milioni all'anno o... Leggi su digital-news (Di sabato 4 giugno 2022) Tim esono aldi un complicato negoziato e una soluzione, secondo quanto si apprende, non è ancora a portata di mano ma entrambi lavorano per arrivare a un accordol'.Il calcio non è stato quel volano per la fibra che l'ex ad di Tim Luigi Gubitosi si era immaginato ma Pietro Labriola ha già fatto 'pulizia', con un accantonamento da 548 milioni tutto quello che arriverà, riduzione del minimo garantito di 340 milioni all'anno o...

Advertising

ParliamoDiNews : Non solo TIM, anche Mediaset chiede lo sconto a DAZN | Calcio e Finanza #DAZN #Mediaset #Onefootball #TIM #4giugno - CalcioFinanza : Non solo #TIM, anche Mediaset chiede lo sconto a #DAZN - sportli26181512 : #Media #Notizie Non solo TIM, anche Mediaset chiede lo sconto a DAZN: Non solo Tim vuole rivedere al ribasso l’acco… - iBomberDello00 : #DAZN #SerieA Secondo diverse testate giornalistiche,il rapport tra #tim e #DAZN sembra ormai finito. Questo dovut… - infoitsport : TIM pronta a dire addio a DAZN: chiama Sky e Amazon -