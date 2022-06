Tifosi dell'Inter scatenati: sui social spopola l'hashtag #SuningOut (Di sabato 4 giugno 2022) La possibile cessione di Alessandro Bastoni sta facendo arrabbiare i Tifosi dell'Inter che hanno paura in un ridimensionamento dell'Inter. Sui social commenti spietati nei confronti di Suning Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 giugno 2022) La possibile cessione di Alessandro Bastoni sta facendo arrabbiare iche hanno paura in un ridimensionamento. Suicommenti spietati nei confronti di Suning

Advertising

PisaSC : È stata una stagione incredibile, densa di emozioni. Abbiamo lottato, creduto, sognato. Noi, i tifosi e la città. S… - ilariadipiazza : @OfficialSSLazio @robertorao forse è il momento di querelare questa persona che non smette di diffamare la #lazio a… - AscioneMauri : Suma che mette in dubbio l acquisto dell' esterno destro.... Poi va a lamentarsi se i tifosi se la prendono con lui.... - SpazioInter : Tifosi dell'Inter in rivolta contro Zhang: scoppia la polemica sui social - - blakie052013 : RT @perchetendenzat: “#SuningOut”: entra in tendenza per la rivolta dei tifosi dell’@Inter contro la proprietà cinese. -