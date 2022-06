The Batman: la sceneggiatura del film arriva in libreria (Di sabato 4 giugno 2022) Warner Bros ha ufficializzato la distribuzione della sceneggiatura di The Batman in edizione libraria con hard cover; l'uscita del libro è prevista per il prossimo autunno. Warner Bros ha ufficializzato la distribuzione della sceneggiatura di The Batman in edizione libraria con hard cover; l'uscita del libro è prevista per il prossimo autunno. Come riportato da Comic Book, la sceneggiatura di The Batman in edizione libraria sarà disponibile grazie a Insight Editions a partire dal prossimo 4 ottobre. Su Amazon è già possibile effettuare la prenotazione del libro in hard cover. Di seguito la sinossi di The Batman: The Official Script Book: "Vivi l'esperienza di The Batman in un modo tutto nuovo, con questa versione deluxe dell'emozionante ... Leggi su movieplayer (Di sabato 4 giugno 2022) Warner Bros ha ufficializzato la distribuzione delladi Thein edizione libraria con hard cover; l'uscita del libro è prevista per il prossimo autunno. Warner Bros ha ufficializzato la distribuzione delladi Thein edizione libraria con hard cover; l'uscita del libro è prevista per il prossimo autunno. Come riportato da Comic Book, ladi Thein edizione libraria sarà disponibile grazie a Insight Editions a partire dal prossimo 4 ottobre. Su Amazon è già possibile effettuare la prenotazione del libro in hard cover. Di seguito la sinossi di The: The Official Script Book: "Vivi l'esperienza di Thein un modo tutto nuovo, con questa versione deluxe dell'emozionante ...

