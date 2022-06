Thailandia | le nuove normative sulla marijuana rimettono in libertà molti detenuti

Advertising

SalvoMckenzie : Mi voglio trasferire in thailandia e sparire da tutti fare una vita nuova con persone nuove e crescere li e morire li. -

Agenzia ANSA

Come è noto, lasi sta ponendo all'avanguardia, a livello internazionale, circa la applicazione ed utilizzo della cannabis ad uso terapeutico e successivamente si è posta a livello ...L'Università di Chiang Mai " l'ateneo più longevo nel nord della, con i suoi oltre ... E' attraverso la creazione diconnessioni che danno maggiore visibilità ai nostri giovani talenti ... ANSA-INTERVISTA/ 'La Thailandia attratta dal marchio Italia' - News dalle Ambasciate Le revisioni in atto in termini di coltivazione in ambito domestico e le recenti regolamentazioni circa il possesso e l’utilizzo della cannabis ad uso terapeutico, hanno rivisto ex post le leggi prece ...Il Coffi Festival riparte dall’Asia. Giovedì 2 e venerdì 3 giugno, la rassegna cinematografica di Angri è stata protagonista nelle aule dell’Università di Chiang Mai (Thailandia del Nord), all’interno ...