(Di sabato 4 giugno 2022) Lieve ripresa delle truppe ucraine a Severodonetsk 14 mln di ucraini senza casa, ma 2,3 mln tornati in patria Hong Kong, vietate veglie per i 33 anni di Tienanmen Aperta inchiesta su treno alta ...

TGLA7

Lieve ripresa delle truppe ucraine a Severodonetsk 14 mln di ucraini senza casa, ma 2,3 mln tornati in patria Hong Kong, vietate veglie per i 33 anni di Tienanmen Aperta inchiesta su treno alta ...Guerra Ucraina, i primi 100 giorni. L'Onu: non avrà vincitori Migranti, domani a Venezia ministri Paesi Ue sul Mediterraneo Modena: bimbo caduto da finestra. Confessa la baby sitter Giubileo platino, ... TgLa7d del 4 giugno 2022