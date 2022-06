Termini, caos in stazione: treni cancellati e ritardi fino a 5 ore. Domani incubo rientro dal ponte (Di sabato 4 giugno 2022) Una indagine per chiarire le cause dell'incidente, i treni che viaggiano ancora con ritardi di oltre un'ora e mezza e un piano per limitare al massimo i disagi ai passeggeri soprattutto in... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 4 giugno 2022) Una indagine per chiarire le cause dell'incidente, iche viaggiano ancora condi oltre un'ora e mezza e un piano per limitare al massimo i disagi ai passeggeri soprattutto in...

mummy53690440 : Caos treni, Italia paralizzata. Rabbia alla stazione Termini: qui da ore e non ci dicono niente - camillobarone97 : RT @tempoweb: Caos #treni, Italia paralizzata. In migliaia alla stazione #Termini: qui da ore e non ci dicono niente VIDEO #trenitalia #fre… - tempoweb : Caos #treni, Italia paralizzata. In migliaia alla stazione #Termini: qui da ore e non ci dicono niente VIDEO… - infoitinterno : Incidente Alta Velocità, caos a Termini con treni cancellati e ritardi: passeggeri seduti a terra e code - mummy53690440 : Incidente alta velocità, treni in tilt e caos a Roma Termini. 'Dieci ore di viaggio', l'odissea dei passeggeri -