Tennis: niente Grand Slam per Rafael Nadal, l’iberico dovrebbe saltare il torneo di Wimbledon (Di sabato 4 giugno 2022) 36 anni appena compiuti e sta ancora stupendo tutto il mondo. Dopo gli Australian Open, con un trionfo eccezionale, ecco il Roland Garros: Rafael Nadal è pronto a timbrare nuovamente il cartellino nel giardino di casa, sulla terra rossa transalpina. Domani l’iberico si giocherà, nella finalissima con il norvegese Casper Ruud, il quattordicesimo titolo nello Slam francese. Numeri strepitosi e voglia di continuare a stupire, nonostante l’età e nonostante soprattutto i tantissimi problemi fisici. A sottolinearli è stato proprio il fenomeno spagnolo ieri dopo la partita vinta con Alexander Zverev: “Sono tre mesi che non mi alleno per resistere ai vari acciacchi. Ho fatto di tutto per darmi la possibilità di essere dove sono, di essere ancora una volta in finale al Roland Garros. È un sogno diventato realtà e che vale tutti ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) 36 anni appena compiuti e sta ancora stupendo tutto il mondo. Dopo gli Australian Open, con un trionfo eccezionale, ecco il Roland Garros:è pronto a timbrare nuovamente il cartellino nel giardino di casa, sulla terra rossa transalpina. Domanisi giocherà, nella finalissima con il norvegese Casper Ruud, il quattordicesimo titolo nellofrancese. Numeri strepitosi e voglia di continuare a stupire, nonostante l’età e nonostante soprattutto i tantissimi problemi fisici. A sottolinearli è stato proprio il fenomeno spagnolo ieri dopo la partita vinta con Alexander Zverev: “Sono tre mesi che non mi alleno per resistere ai vari acciacchi. Ho fatto di tutto per darmi la possibilità di essere dove sono, di essere ancora una volta in finale al Roland Garros. È un sogno diventato realtà e che vale tutti ...

