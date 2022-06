Tennis | Alexander Zverev su Instagram | “Lacerati i legamenti laterali del piede destro”

(Di sabato 4 giugno 2022) Un epilogo davvero sfortunato. Sono ore molto difficili quelle di, infortunatosi nel corso della semifinale del Roland Garros 2022 contro Rafael Nadal. Il tedesco, impegnato in un confronto molto duro, si apprestava a disputare il tie-break del secondo set, dopo aver perso il primo contro l’iberico per 7-6 (8). Tante le chance sprecate da Sascha e il livello di tensione era crescente. Nell’undicesimo game, però, l’episodio che ha cambiato la storia: giocando in scivolata il dritto, ildisi è impuntato sul terreno e la rotazione dello stesso ha portato a un trauma piuttosto doloroso all’altezza della caviglia. Il teutonico, per questo, è stato costretto al ritiro. Stando alle ultime novità, comunicate dallo stessota sui suoi profili social, si parla di un danno ...

OA_Sport : #TENNIS Brutte notizie per Alexander Zverev: infortunio molto serio, da capire i tempi di recupero - TennisWorldit : Alexander Zverev svela l'entità dell'infortunio alla caviglia destra - RSIsport : ?? 'L'infortunio sembra gravissimo': Alexander Zverev amareggiato in un video dopo aver dovuto abbandonare la semifi… - sportface2016 : #Tennis, Alexander #Zverev dopo il ritiro al #RolandGarros: 'Sembra un infortunio molto grave' - sportal_it : Alexander Zverev, l'infortunio è grave: i possibili tempi di recupero -

È stata una delle cose peggiori che abbia mai visto su un campo da tennis, sentire le urla di Zverev è stato straziante. Non so quanto sia grave l'infortunio, ma mi è stato detto che la caviglia... Un epilogo davvero sfortunato. Sono ore molto difficili quelle di Alexander Zverev, infortunatosi nel corso della semifinale del Roland Garros 2022 contro Rafael Nadal. Il tedesco, impegnato in un confronto molto duro... "Ciao ragazzi, sto tornando a casa. Dai primi controlli medici sembra che mi siano lacerati diversi legamenti del piede destro. Volerò in Germania lunedì per fare ulteriori esami e determinare il modo ..."