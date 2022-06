Teatro Massimo Palermo, il debutto di “Prometeo” (Di sabato 4 giugno 2022) Il debutto di “Prometeo” in un Teatro Massimo gremito fino all'ultimo posto in loggione. Tanti applausi per un’opera che coniuga musica e videoarte che ha richiamato l’attenzione di tanti ospiti internazionali. Repliche fino al 5 giugno. Un Teatro Massimo gremito fino all’ultimo posto in loggione ha fatto da cornice al debutto di “Prometeo”, una rilettura in chiave contemporanea della figura del titano mitologico che ha donato all’umanità il fuoco della conoscenza, a partire dalle musiche di compositori che ne hanno scritto in epoche diverse: Liszt, Beethoven e Scriabin. A dirigere l’Orchestra e il Coro, il direttore musicale onorario del Teatro Massimo Gabriele Ferro. La regia in presa diretta e le installazioni ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 4 giugno 2022) Ildi “” in ungremito fino all'ultimo posto in loggione. Tanti applausi per un’opera che coniuga musica e videoarte che ha richiamato l’attenzione di tanti ospiti internazionali. Repliche fino al 5 giugno. Ungremito fino all’ultimo posto in loggione ha fatto da cornice aldi “”, una rilettura in chiave contemporanea della figura del titano mitologico che ha donato all’umanità il fuoco della conoscenza, a partire dalle musiche di compositori che ne hanno scritto in epoche diverse: Liszt, Beethoven e Scriabin. A dirigere l’Orchestra e il Coro, il direttore musicale onorario delGabriele Ferro. La regia in presa diretta e le installazioni ...

Advertising

SassiLive : 8^ EDIZIONE OSCAR ITALIANO CICLOTURISMO A MATERA, MINISTRO TURISMO GARAVAGLIA A PEDALATA NEL MATERANO CON PARTENZA… - saudadebahia : Foto appena pubblicata @ Teatro Massimo Palermo - Kentosardegna : Just posted a photo @ Teatro Massimo Cagliari - festinteconomia : Prima la pandemia, poi i conflitti in Ucraina. @PaoloGentiloni, introdotto da Massimo Giannini, parla degli anni tu… - InfoTourismPa : Si comunica: in questi giorni il sito del Teatro Massimo Palermo non è raggiungibile per problemi tecnici Biglietti… -