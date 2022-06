Tax Freedom Day il 7 giugno: cos'è e perché se ne parla per chi paga le tasse (Di sabato 4 giugno 2022) Il 7 giugno chi paga le tasse vivrà il suo Tax Freedom Day. Il giorno di liberazione fiscale, però, non è una scadenza istituzionale, ma una definizione che deriva da un interessante studio della Cgia di Mestre. Ma per capire cosa si intende, meglio andare con ordine. Il 7 giugno è una data solo «teorica» L'Ufficio Studi della Cgia ha precisato che l'indicazione di questa data è frutto di un esercizio teorico, derivante ovviamente dai dati. Questi raccontano che fino al 6 giugno gli italiani lavorano per versare tasse e contributi previdenziali allo Stato. Il riferimento è al monte economico costituito da contributi previdenziali, Irpef, Imu, Tari, Irap e varie addizionali. Si può, dunque, evincere che a livello teorico dal 7 giugno, invece, i ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 4 giugno 2022) Il 7chilevivrà il suo TaxDay. Il giorno di liberazione fiscale, però, non è una scadenza istituzionale, ma una definizione che deriva da un interessante studio della Cgia di Mestre. Ma per capire cosa si intende, meglio andare con ordine. Il 7è una data solo «teorica» L'Ufficio Studi della Cgia ha precisato che l'indicazione di questa data è frutto di un esercizio teorico, derivante ovviamente dai dati. Questi raccontano che fino al 6gli italiani lavorano per versaree contributi previdenziali allo Stato. Il riferimento è al monte economico costituito da contributi previdenziali, Irpef, Imu, Tari, Irap e varie addizionali. Si può, dunque, evincere che a livello teorico dal 7, invece, i ...

