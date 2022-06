Taormina Film Fest 2022 | Francis Ford Coppola apre la 68ma edizione

(Di sabato 4 giugno 2022) Il pluripremiatoaprirà la 68esimadelpresentando presso il meraviglioso teatro antico una versione restaurata de Il Padrino. Il leggendario regista, sceneggiatore e produttore statunitenseaprirà ladelcon una proiezione del suo capolavoro assoluto domenica 26 giugno nella suggestiva cornice del Teatro Antico:presenterà una versione restaurata de Il Padrino, che è stato distribuito quest'anno a livello mondiale da Paramount Pictures per celebrare il cinquantesimo anniversario., ...

Infine, i premi Guglielmo Biraghi e Graziella Bonacchi, il premio Nastri - Nuovo Imaie, e il Premio Nino Manfredi che sarà consegnato come tradizione al Taormina Film Fest.