Taekwondo, Grand Prix Roma 2022: Maristella Smiraglia si ferma in semifinale, Roberto Botta agli ottavi (Di sabato 4 giugno 2022) È andata in archivio anche la seconda delle tre giornate in programma del Grand Prix di Roma 2022 di Taekwondo: un altro giorno ricco di entusiasmanti gare al Foro Italico con protagoniste tre categorie (-67 kg femminile, +67 kg femminile e +80 kg maschile) si è da poco concluso, con il primo piazzamento sul podio per l’Italia in questo evento, ma procediamo con ordine. Partiamo dalla categoria dove non sono arrivati risultati positivi dalle azzurre in gara, vale a dire la -67 kg femminile: Cristina Gaspa è stata eliminata ai sedicesimi dalla messicana Leslie Soltero, mentre Daniela Rotolo non ha preso parte all’incontro durante il quale avrebbe dovuto affrontare la cinese Mengyu Zhang. La vittoria nella suddetta categoria è andata, come da pronostico, alla francese Magda Wiet-Hénin che in finale ha ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) È andata in archivio anche la seconda delle tre giornate in programma deldidi: un altro giorno ricco di entusiasmanti gare al Foro Italico con protagoniste tre categorie (-67 kg femminile, +67 kg femminile e +80 kg maschile) si è da poco concluso, con il primo piazzamento sul podio per l’Italia in questo evento, ma procediamo con ordine. Partiamo dalla categoria dove non sono arrivati risultati positivi dalle azzurre in gara, vale a dire la -67 kg femminile: Cristina Gaspa è stata eliminata ai sedicesimi dalla messicana Leslie Soltero, mentre Daniela Rotolo non ha preso parte all’incontro durante il quale avrebbe dovuto affrontare la cinese Mengyu Zhang. La vittoria nella suddetta categoria è andata, come da pronostico, alla francese Magda Wiet-Hénin che in finale ha ...

