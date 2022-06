Swiatek conquista il titolo femminile al Roland Garros (Di sabato 4 giugno 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Iga Swiatek ha vinto il titolo nel Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale andato in scena sulla terra battuta parigina. La tennista polacca, numero 1 della classifica Wta e del tabellone, ha sconfitto in finale la statunitense Coco Gauff, testa di serie numero 18, con il punteggio di 6-1 6-3, maturato in un'ora e 10 minuti di gioco. Swiatek, che subentra nell'albo d'oro alla ceca Barbora Krejcikova, bissa così il successo dell'edizione 2020. Domani finale maschile tra lo spagnolo Rafael Nadal e il norvegese Casper Ruud.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Igaha vinto ilnel, secondo Slam stagionale andato in scena sulla terra battuta parigina. La tennista polacca, numero 1 della classifica Wta e del tabellone, ha sconfitto in finale la statunitense Coco Gauff, testa di serie numero 18, con il punteggio di 6-1 6-3, maturato in un'ora e 10 minuti di gioco., che subentra nell'albo d'oro alla ceca Barbora Krejcikova, bissa così il successo dell'edizione 2020. Domani finale maschile tra lo spagnolo Rafael Nadal e il norvegese Casper Ruud.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

