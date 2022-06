Superenalotto, risultati e vincite sabato 4 giugno: nessun 6 né 5+1, montepremi alle stelle (Di sabato 4 giugno 2022) Neanche oggi si registrano 6 o 5+1 in seguito alla nuova estrazione di sabato 4 giugno del Superenalotto: ecco di seguito i risultati e le vincite del concorso odierno, il primo del mese dopo il “salto” di giovedì perché festivo. Ne consegue che il nuovo montepremi salga ulteriormente alle stelle, raggiungendo la consistente cifra di euro € 220.902.543,35. La combinazione odierna era la seguente: 43-35-71-65-2-41. Numero jolly: 14. Numero Superstar: 50. Ci sono stati 7 “5” da 43.807,78 euro ciascuno, 818 “4” che paga a ognuno 381,33 euro, 31.094 hanno fatto “3” vincendo 30,22 euro e502.731 sono stati i “2” per 5,80 euro vinti. LE vincite punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 7 € 43.807,78 punti 4 818 € 381,33 punti 3 31.094 € ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Neanche oggi si registrano 6 o 5+1 in seguito alla nuova estrazione didel: ecco di seguito ie ledel concorso odierno, il primo del mese dopo il “salto” di giovedì perché festivo. Ne consegue che il nuovosalga ulteriormente, raggiungendo la consistente cifra di euro € 220.902.543,35. La combinazione odierna era la seguente: 43-35-71-65-2-41. Numero jolly: 14. Numero Superstar: 50. Ci sono stati 7 “5” da 43.807,78 euro ciascuno, 818 “4” che paga a ognuno 381,33 euro, 31.094 hanno fatto “3” vincendo 30,22 euro e502.731 sono stati i “2” per 5,80 euro vinti. LEpunti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 7 € 43.807,78 punti 4 818 € 381,33 punti 3 31.094 € ...

