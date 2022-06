(Di sabato 4 giugno 2022) L’allarme Cna «Sono 150mila i posti in bilico in Italia. Forti timori anche in Bergamasca» Il direttore Toscano: «Colpite le piccole». Un’impresa: piani importanti ma forte incertezza.

Advertising

RPezzucchi : «Superbonus e blocco cessione crediti, a rischio migliaia di imprese artigiane» - Telesardegna : CNA Sardegna. Allarme superbonus. Blocco cessione crediti rischia di affossare il comparto [IL SERVIZIO] - giodie00 : Col blocco della cessione dei crediti per il superbonus a rischio 33 mila imprese - infoiteconomia : L'allarme della Cna costruzioni sul superbonus 110%: 'Col blocco della cessione dei crediti a rischio migliaia di i… - pescaranews : Ci sono in Italia ben 33mila imprese artigiane a rischio fallimento, con una possibile perdita di 150mila posti... -

Ma ildegli anticipi non sarebbe comunque salvifico. Se una piccola impresa con 200mila euro di fatturato dovesse accumulare 70mila euro di crediti immobilizzati, ciò significherebbe mancanza ...Oltre 33 mila imprese artigiane a rischio fallimento con perdita di 150 mila posti di lavoro nelle costruzioni, a causa deldella cessione dei crediti legati al100% e agli altri bonus edilizi. L'allarme è stato lanciato dalla Cna dopo un'indagine conoscitiva a campione su duemila imprese dei comparti ...Grido d’allarme Cna per il blocco della cessione dei crediti legati ai bonus edilizi che mette a rischio in Italia 33 mila imprese ...Roma, 4 giu. (askanews) - Intesa tra l'associazione nazionale dei serramentisti (Unicedil) ed Eni Plenitude per la cessione dei crediti per il superbonus. Grazie all'accordo, le imprese aderenti all'a ...