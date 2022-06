Street art e inclusione sociale, Jorit incontra gli studenti del Giordani-Striano (Di sabato 4 giugno 2022) Cerimonia conclusiva anche all’istituto tecnico Giordani-Striano di Napoli guidato da Elena De Gregorio per il progetto di Street art per l’inclusione sociale “Right between the eyes – Guardare l’impegno scolastico con altri occhi” promosso dalla Fondazione Jorit nell’ambito della misura Scuola Viva 4 della Regione Campania. L’iniziativa, varata nel 2020, ha visto circa 20 studenti impegnati nell’apprendimento laboratoriale delle tecniche espressive della Street Art con la realizzazione di numerose tele ed un murales interno all’edificio scolastico raffigurante il volto del celebre chimico Francesco Giordani. Gli studenti, guidati dalla professoressa Tiziana Barilà, referente d’Istituto per il progetto, e lo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 4 giugno 2022) Cerimonia conclusiva anche all’istituto tecnicodi Napoli guidato da Elena De Gregorio per il progetto diart per l’“Right between the eyes – Guardare l’impegno scolastico con altri occhi” promosso dalla Fondazionenell’ambito della misura Scuola Viva 4 della Regione Campania. L’iniziativa, varata nel 2020, ha visto circa 20impegnati nell’apprendimento laboratoriale delle tecniche espressive dellaArt con la realizzazione di numerose tele ed un murales interno all’edificio scolastico raffigurante il volto del celebre chimico Francesco. Gli, guidati dalla professoressa Tiziana Barilà, referente d’Istituto per il progetto, e lo ...

giocarmon : Puoi leggerlo gratis con Kindle Unlimited #Amazon - Puoi acquistarlo con la Carta del docente o dello studente - Pu… - giocarmon : La Storia del Quartiere dal libro bilingue (Italiano e Inglese) 'San Lorenzo Street Art' - Leggilo gratis con… - dikabernard : RT @intoscana: In @CRToscana il presidente @mazzeo77 e il consigliere alla presidenza per le politiche giovanili, @dikabernard, hanno chiam… - eBookLingo : Ostiense Street Art by Stefano Benedetti ?? - fsemprini3 : @street_art_info Meravigliaaaaa -