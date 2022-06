“Spazio alle idee”, l’Asi sceglie Iride: nuova costellazione battezzata dagli studenti (Di sabato 4 giugno 2022) Sono 1.034 gli studenti che hanno risposto al bando “Spazio alle idee” e 600 le scuole che hanno proposto il nome della nuova costellazione di Osservazione della Terra che l’Italia si appresta a realizzare. Un pool di studenti ha vinto il premio scegliendo ‘Iride’ come nome della nuova costellazione e la premiazione si è tenuta nei giorni scorsi all’Auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana. Per l’occasione l’Asi ha organizzato una mattinata interamente dedicata ai ragazzi e ha scelto di ‘parafrasare’ una giornata in classe e di parlare ai giovani in maniera diretta e semplice delle attività spaziali, di quello che vola sulle nostre teste, delle missioni e di cosa aspetta ai giovani ... Leggi su ildenaro (Di sabato 4 giugno 2022) Sono 1.034 gliche hanno risposto al bando “” e 600 le scuole che hanno proposto il nome delladi Osservazione della Terra che l’Italia si appresta a realizzare. Un pool diha vinto il premiondo ‘’ come nome dellae la premiazione si è tenuta nei giorni scorsi all’Auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana. Per l’occasioneha organizzato una mattinata interamente dedicata ai ragazzi e ha scelto di ‘parafrasare’ una giornata in classe e di parlare ai giovani in maniera diretta e semplice delle attività spaziali, di quello che vola sulle nostre teste, delle missioni e di cosa aspetta ai giovani ...

