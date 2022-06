“Sono un nazista e voglio imporre la dittatura nazisanitaria”, manifesti no vax a La Spezia. Nel mirino il ministro Speranza e Locatelli (Di sabato 4 giugno 2022) manifesti ad hoc contro esponenti di governo e regionali, giornalisti e scienziati. Una serie di cartelloni no vax con svastiche e scritte contro la ‘dittatura nazi-sanitaria’ Sono stati affissi la scorsa notte sui tabelloni riservati ai cartelloni elettorali in via Fiume a La Spezia. Indagini Sono in corso per provare a risalire agli autori del raid vandalico che rischiano una denuncia per avere danneggiato i manifesti dei candidati alle amministrative del 12 giugno per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. I no vax hanno preso di mira sia esponenti del governo sia politici locali imbrattando i loro volti con le svastiche e scrivendo messaggi contro le campagne di vaccinazione e le politiche adottate durante la pandemia. Siglati con la “W” scritta in un cerchio, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022)ad hoc contro esponenti di governo e regionali, giornalisti e scienziati. Una serie di cartelloni no vax con svastiche e scritte contro la ‘nazi-sanitaria’stati affissi la scorsa notte sui tabelloni riservati ai cartelloni elettorali in via Fiume a La. Indaginiin corso per provare a risalire agli autori del raid vandalico che rischiano una denuncia per avere danneggiato idei candidati alle amministrative del 12 giugno per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. I no vax hanno preso di mira sia esponenti del governo sia politici locali imbrattando i loro volti con le svastiche e scrivendo messaggi contro le campagne di vaccinazione e le politiche adottate durante la pandemia. Siglati con la “W” scritta in un cerchio, che ...

