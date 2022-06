Soldi per nipote ma è una truffa, due arresti nel Napoletano (Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVico Equense (Na) – Aveva consegnato 7.500 euro in contanti convinta in questo modo di aiutare un nipote in difficoltà. Invece dietro la vicenda c’era un raggiro, scoperto dai carabinieri della compagnia di Sorrento (Napoli), che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Arrestati un giovane di 21 anni e un uomo di 70, entrambi napoletani: i due sono accusati di truffa ai danni di una persona anziana. I fatti risalgono allo scorso mese di aprile, quando la vittima, una signora ottantenne di Vico Equense, era stata indotta a consegnare in due tranche 7.500 euro. In particolare, in un primo momento la donna aveva ricevuto diverse telefonate da un uomo che aveva finto ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVico Equense (Na) – Aveva consegnato 7.500 euro in contanti convinta in questo modo di aiutare unin difficoltà. Invece dietro la vicenda c’era un raggiro, scoperto dai carabinieri della compagnia di Sorrento (Napoli), che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare deglidomiciliari, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Arrestati un giovane di 21 anni e un uomo di 70, entrambi napoletani: i due sono accusati diai danni di una persona anziana. I fatti risalgono allo scorso mese di aprile, quando la vittima, una signora ottantenne di Vico Equense, era stata indotta a consegnare in due tranche 7.500 euro. In particolare, in un primo momento la donna aveva ricevuto diverse telefonate da un uomo che aveva finto ...

Advertising

SkyTG24 : 'Non puoi pensare di abolire la povertà dando dei soldi, devi trovare un meccanismo per portare le persone a lavora… - EnricoLetta : L’allenatore del #Pisa D’Angelo, dopo la promozione persa per un nulla, al colmo della delusione di una serata incr… - Giorgiolaporta : Oggi ho ricevuto l’annuale lettera per pagare le tasse in #Belgio. Lo Stato mi spiega come spende i soldi delle mie… - AleStacco76 : @roserra757 @impusino @esistenzialinte Tutto vero Roberto, diciamo anche che avere una proprietà costantemente in b… - flowsignup1050 : @LaPiramide__ se tutti pagassero le tasse, lo stato sprecherebbe più soldi per immigrati, progetti green/europei de… -