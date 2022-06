Sky TG24 Live in Venezia, si chiude la seconda giornata. Rivivi i momenti chiave (Di sabato 4 giugno 2022) L'evento, che porta il dibattito sui temi di attualità nelle città italiane, è iniziato alle 9 con un panel sull'odio in Rete insieme alla ministra Bonetti. Nel corso della mattinata si è parlato anche di cambiamento climatico, mafia, Covid e guerra in Ucraina. Tra gli ospiti anche il presidente del Consiglio superiore di sanità Locatelli, Carlo Calenda e l'inviato speciale delle Nazioni Unite per gli Oceani Thomson. Live In torna il 30 settembre e il 1° ottobre a Firenze Leggi su tg24.sky (Di sabato 4 giugno 2022) L'evento, che porta il dibattito sui temi di attualità nelle città italiane, è iniziato alle 9 con un panel sull'odio in Rete insieme alla ministra Bonetti. Nel corso della mattinata si è parlato anche di cambiamento climatico, mafia, Covid e guerra in Ucraina. Tra gli ospiti anche il presidente del Consiglio superiore di sanità Locatelli, Carlo Calenda e l'inviato speciale delle Nazioni Unite per gli Oceani Thomson.In torna il 30 settembre e il 1° ottobre a Firenze

