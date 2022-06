Sky – Mourinho e il Psg | questa è la verità sul futuro dell’allenatore

Leggi su seriea24

(Di sabato 4 giugno 2022) Gianluca di Marzio, giornalista Sky ha parlato deldi, che nelle ultime ore è stato accostato al Paris-Saint-Germain.è lasul suo. “È una delle voci circolate di più nella stampa internazionale: il PSG, in cerca di un successore di Mauricio Pochettino, avrebbe messo gli occhi su José. La situazione, in realtà, è differente. La posizioneportoghese alla guida del club giallorosso è più che mai salda. Non ci sono infatti segnali all’interno del mondo Roma di un possibile addio, néd’altro canto sta pensando a unlontano dalla capitale. Sia la società sia l’allenatore stanno lavorando in sinergia per preparare al meglio la prossima stagione sotto ogni punto di ...