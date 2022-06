Situazione economica molto incerta. Per Visco salario minimo una buona cosa

(Di sabato 4 giugno 2022) Il Governatore della Banca d'Italia suona l'allarme e anche Confindustria ripete: la produzione industriale, tra prezzi in volo e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, va in negativo ...

Il Governatore della Banca d'Italia suona l'allarme e anche Confindustria ripete: la produzione industriale, tra prezzi in volo e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, va in negativo ...Laè "molto incerta". I due termini più utilizzati nelle considerazioni finali sono stati "Ucraina e incertezza". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ...Il Governatore della Banca d'Italia suona l'allarme e anche Confindustria ripete: la produzione industriale, tra prezzi in volo e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, va in negativo p ...“Per molti anni fare l'ingegnere nel settore delle costruzioni non era foriero di grandi opportunità. Ora con gli investimenti del Pnrr previsti ...