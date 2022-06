Situazione economica molto incerta. Per Visco salario minimo una buona cosa (Di sabato 4 giugno 2022) Il Governatore della Banca d'Italia suona l'allarme e anche Confindustria ripete: la produzione industriale, tra prezzi in volo e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, va in negativo ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 4 giugno 2022) Il Governatore della Banca d'Italia suona l'allarme e anche Confindustria ripete: la produzione industriale, tra prezzi in volo e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, va in negativo ...

Advertising

demagistris : I partiti che sostengono Draghi sono tutti responsabili della drammatica situazione economica,ambientale,sociale,mo… - StefanoCeredaD : @QuintoFabioMas5 Fa paura la situazione economica, se continui a vendere a 10 e investi 2 alla fine qualcosa non torna... - paolo_r_2012 : RT @pmplcu: Un report di @FAOInvest spiega come l'energia solare applicata all'#agricoltura sia fondamentale per paesi in via di sviluppo c… - Angela23763271 : RT @pmplcu: Un report di @FAOInvest spiega come l'energia solare applicata all'#agricoltura sia fondamentale per paesi in via di sviluppo c… - Elisabeth2345 : RT @renzocampanella: #Brunetta Circa lo smart working: 'Basta fare finta di lavorare' Della situazione generale: “La crisi economica non c’… -