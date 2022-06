Sir Elton John a San Siro: l’unica tappa italiana del suo ultimo tour (Di sabato 4 giugno 2022) San Siro sarà l’unica tappa italiana dell’ultimo tour di Sir Elton John. Il cantante inglese ha annunciato il suo ritiro dalle scene musicali Un ultimo giro. Tra il pubblico di Milano e le celebrazioni del Giubileo di Sua Maestà, il Pinball Wizard sceglie San Siro. Per il “Platinum Party At Palace”, infatti, sir Elton John ha scelto di optare per una performance pre-registrata. Questo perché il Rocketman sarà impegnato, a mille chilometri di distanza, nell’ultimo concerto italiano della sua grandissima carriera. Milano è la meta designata. La risposta è stata sentitissima. San Siro ha risposto con un sold-out. Una bellissima riconoscenza dei fan ... Leggi su zon (Di sabato 4 giugno 2022) Sansaràdell’di Sir. Il cantante inglese ha annunciato il suo ritiro dalle scene musicali Ungiro. Tra il pubblico di Milano e le celebrazioni del Giubileo di Sua Maestà, il Pinball Wizard sceglie San. Per il “Platinum Party At Palace”, infatti, sirha scelto di optare per una performance pre-registrata. Questo perché il Rocketman sarà impegnato, a mille chilometri di distanza, nell’concerto italiano della sua grandissima carriera. Milano è la meta designata. La risposta è stata sentitissima. Sanha risposto con un sold-out. Una bellissima riconoscenza dei fan ...

