Aggiornamento: Dopo l'indiscrezione di un malore, forse causato da un attacco di ansia, Shakira ha smentito la notizia e svelato la verità dietro le foto che la ritraevano in ambulanza: Ho ricevuto un sacco di messaggi riguardati il fatto di avermi vista in un'ambulanza a Barcellona di recente. Voglio solo che sappiate che queste foto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

vannini_dario : RT @PaolaSaulino: Shakira era in ospedale per il padre. Nessun attacco d’ansia per aver perso un uomo, per quanto sia stato un compagno per… - blogtivvu : Shakira, nessun malore prima di annunciare la separazione da Piqué: perché era in ospedale #shakira - PaolaSaulino : Shakira era in ospedale per il padre. Nessun attacco d’ansia per aver perso un uomo, per quanto sia stato un compag… - vanyellow27 : RT @caryophyllum: Ogni volta che viene tradito un personaggio famoso leggo gli stessi commenti. Shakira, Rihanna cosa avrebbero di più dell… - nocchi_rita : RT @caryophyllum: Ogni volta che viene tradito un personaggio famoso leggo gli stessi commenti. Shakira, Rihanna cosa avrebbero di più dell… -