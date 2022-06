Shakira e Piqué si sono lasciati: il comunicato ufficiale (Di sabato 4 giugno 2022) Da giorni gira la notizia di una presunta crisi tra Shakira e Piqué. Ora arriva il comunicato ufficiale. Scopriamo di più La famosissima star internazionale Shakira e il calciatore Spagnolo Gerard Piqué, si sono incontrati in occasione dei mondiali in Sudafrica, durante le riprese del videoclip di Waka Waka. Shakira e Piqué (Instagram)I due da allora non si sono mai sposati, ma hanno avuto una lunga e bellissima relazione da cui sono nati due bambini, Milan 9 anni e Sasha 6 anni. Giorni fa è giunta dalla Spagna l’inaspettata notizia della loro rottura. A rivelarla è stato il quotidiano spagnolo El Periòdico. Secondo l’indiscrezione infatti il calciatore avrebbe lasciato la casa a ... Leggi su vesuvius (Di sabato 4 giugno 2022) Da giorni gira la notizia di una presunta crisi tra. Ora arriva il. Scopriamo di più La famosissima star internazionalee il calciatore Spagnolo Gerard, siincontrati in occasione dei mondiali in Sudafrica, durante le riprese del videoclip di Waka Waka.(Instagram)I due da allora non simai sposati, ma hanno avuto una lunga e bellissima relazione da cuinati due bambini, Milan 9 anni e Sasha 6 anni. Giorni fa è giunta dalla Spagna l’inaspettata notizia della loro rottura. A rivelarla è stato il quotidiano spagnolo El Periòdico. Secondo l’indiscrezione infatti il calciatore avrebbe lasciato la casa a ...

