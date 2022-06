Shakira e Piquè, arriva il comunicato congiunto: «Ci stiamo separando» (Di sabato 4 giugno 2022) La cantante Shakira e il difensore del Barcellona Gerard Piqué si sono lasciati: è ufficiale Shakira e Piquè hanno due figli, Milan 9 anni, e di Sasha, 6 anni, e stavano insieme dal 2010. Adesso però, come si vociferava già da qualche giorno, il loro rapporto è naufragato. Con un comunicato ufficiale hanno spento le voci che li vedevano in questi giorni protagonisti del pettegolezzo. Si è parlato di un presunto tradimento di lui che avrebbe fatto andare in crisi la coppia. A diffonderlo sono stati gli agenti dell’artista. Una nota congiunta, dove si legge: «Siamo spiacenti di confermare – si legge nella dichiarazione dei due – che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la loro privacy. Grazie per la vostra ... Leggi su 361magazine (Di sabato 4 giugno 2022) La cantantee il difensore del Barcellona Gerard Piqué si sono lasciati: è ufficialehanno due figli, Milan 9 anni, e di Sasha, 6 anni, e stavano insieme dal 2010. Adesso però, come si vociferava già da qualche giorno, il loro rapporto è naufragato. Con unufficiale hanno spento le voci che li vedevano in questi giorni protagonisti del pettegolezzo. Si è parlato di un presunto tradimento di lui che avrebbe fatto andare in crisi la coppia. A diffonderlo sono stati gli agenti dell’artista. Una nota congiunta, dove si legge: «Siamo spiacenti di confermare – si legge nella dichiarazione dei due – che ci. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la loro privacy. Grazie per la vostra ...

