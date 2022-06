Senza la cultura umanistica l’uomo precipiterà nel baratro dell’indistinto

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 4 giugno 2022) Pare che il nostro momento sia epocale, non si limiti alla temporalità, ma lo segni di un prima e di un successivo. Su ogni caratteristica pare vi sia un mutamento. Sessualità, alimentazione, controllo sociale (libertà), salute, rapporti internazionali;nel senso antropologico, demografia, spazializzazione oltre terra; lavoro, energia, niente come in passato.nuovo in un mondo nuovo. Nel lungo saggio sulla Rivista di studi politici internazionali, diretta da Maria Grazia Melchionni, me ne sono occupato. Siamo in prospettiva di un uomo nuovo in una società nuova? Abbiamo il cosciente proposito di un soggetto costitutivo della futura società? Dal “tipo” umano dominante all’indistinto Le civiltà hanno edificato un tipo di uomo rappresentativo. Diciamo: aristocratico, borghese, proletario, contadino, servo della gleba, schiavo, ciascuno con ...