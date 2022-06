Sei Sorelle Anticipazioni: Celia Freijeiro è Adela Silva. Vita e carriera dell’attrice (Di sabato 4 giugno 2022) Conosciamo meglio l’attrice Celia Freijeiro, volto di Adela Silva nella nuova soap di Rai1, Sei Sorelle. Leggi su comingsoon (Di sabato 4 giugno 2022) Conosciamo meglio l’attrice, volto dinella nuova soap di Rai1, Sei

Advertising

ParliamoDiNews : Palinsesto Rai 1 autunno: Il Paradiso torna in daytime, stop Sei Sorelle #Offertedilavoro #SerieTV #Pensioni… - fashionsoaptv : @MasterAb88 Beautiful e Una Vita a parte, siamo in un momento delicato per quanto riguarda le soap opera estive. Se… - fashionsoaptv : Sei sorelle chiude al ribasso la settimana. Mentre, Brave and Beautiful non decolla, nonostante il cambio d'orario.… - francesco_9809 : @fabiofabbretti Oggi è un altro giorno triturato da una vita al 22.5. Disastro storico di sei sorelle che non arriva ad 1.2 milioni. - alessita_1994 : Stavo recuperando l'episodio di ieri di sei sorelle missa che tra un po' oltre al lutto,e al grande problema econom… -