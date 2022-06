Sei sedicenni molestate sul treno al rientro da Gardaland: “Sono sotto shock” (Di sabato 4 giugno 2022) Momenti di terrore per sei amiche che si erano recate il 2 giugno 2022 a fare una gita al parco divertimenti di Gardaland. Le ragazze, di 16 e 17 anni, quattro di Milano e due a Pavia, si trovavano a bordo del treno regionale 2640 che da Peschiera del Garda le doveva riportare nel capoluogo lombardo, e proprio su quei vagoni sarebbero state molestate sessualmente, per diversi minuti e in modo pesante da un gruppo di giovani. Vi raccomandiamo... "Teknival Space Travel": al rave abusivo anche denunce per violenza sessuale Da cinque giorni vicino a Viterbo va avanti un raduno illegale con più di ottomila persone. Tra droghe, alcol e la morte di (almeno) un ragazzo pu... “Eravamo circondate. Il caldo era asfissiante, alcune di noi ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 4 giugno 2022) Momenti di terrore per sei amiche che si erano recate il 2 giugno 2022 a fare una gita al parco divertimenti di. Le ragazze, di 16 e 17 anni, quattro di Milano e due a Pavia, si trovavano a bordo delregionale 2640 che da Peschiera del Garda le doveva riportare nel capoluogo lombardo, e proprio su quei vagoni sarebbero statesessualmente, per diversi minuti e in modo pesante da un gruppo di giovani. Vi raccomandiamo... "Teknival Space Travel": al rave abusivo anche denunce per violenza sessuale Da cinque giorni vicino a Viterbo va avanti un raduno illegale con più di ottomila persone. Tra droghe, alcol e la morte di (almeno) un ragazzo pu... “Eravamo circondate. Il caldo era asfissiante, alcune di noi ...

Corriere : Molestie sessuali, paura per sei amiche sedicenni milanesi sul treno di ritorno da Gardaland - marisavillani : RT @Corriere: Molestie sessuali, paura per sei amiche sedicenni milanesi sul treno di ritorno da Gardaland - alexci1 : RT @Corriere: Molestie sessuali, paura per sei amiche sedicenni milanesi sul treno di ritorno da Gardaland - pirata_21 : Molestie sessuali, paura per sei amiche sedicenni milanesi sul treno di ritorno da #Gardaland. Sono le montagne russe di merda. - santecarlo : RT @Corriere: Molestie sessuali, paura per sei amiche sedicenni milanesi sul treno di ritorno da Gardaland -