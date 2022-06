Se Marco Rizzo sostiene Francesca Donato come candidata sindaca per Palermo | VIDEO (Di sabato 4 giugno 2022) “A Palermo voterei senza esitazione per Francesca Donato, una donna dalla parte del popolo e della Costituzione”. Alla fine Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista, in un VIDEO-appello si è espresso senza riserve a favore della candidatura a sindaco di Palermo della lista ‘Rinascita Palermo’ alle amministrative del 12 giugno. Se Marco Rizzo sostiene Francesca Donato come candidata sindaca per Palermo “Palermo – spiega – è una città che è stata spesso umiliata dalla grande finanza, dalla politica, da questi poteri che hanno visto nella mafia la possibilità di piegare la ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) “Avoterei senza esitazione per, una donna dalla parte del popolo e della Costituzione”. Alla fine, segretario generale del Partito Comunista, in un-appello si è espresso senza riserve a favore della candidatura a sindaco didella lista ‘Rinascita’ alle amministrative del 12 giugno. Seper– spiega – è una città che è stata spesso umiliata dalla grande finanza, dalla politica, da questi poteri che hanno visto nella mafia la possibilità di piegare la ...

Advertising

ladyonorato : Un enorme GRAZIE a @MarcoRizzoPC per l’appoggio alla mia candidatura a #Palermo! #amministrative2022 - il_cappellini : Nuove frontiere del rossobrunismo: mentre Santoro difende Salvini ('Attaccato perché è per la pace'), l'ex rifondar… - Fazzini11 : @nellapulce @MarcoRizzoPC C’è poco da arrabbiarsi . Con calma e determinazione M5S e Marco Rizzo . Gli unici che ha… - Fazzini11 : @echecazzo74 @MarcoRizzoPC Il Movimento e Marco Rizzo bisogna votare e in fretta subito . E in massa. - Fazzini11 : @Mobius79311435 @MarcoRizzoPC Marco Rizzo è più credibile della Meloni e Salvini con Renzi di contorno . Il centro… -