‘Scuola attiva junior’ | evento conclusivo alla scuola ‘Torre’ di Benevento

(Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCon la manifestazione di venerdì 3 giugno, si è concluso il progetto “junior”, percorso multi-sportivo e educativo promosso dal Ministero dell’Istruzione e da Sport e Salute, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali. Grazie a questa iniziativa gli alunni della Secondaria “F. Torre” hanno preso parte in orario curricolare ad allenamenti di Rugby e Pattinaggio a rotelle, sotto la guida di uno staff tecnico composto dai docenti di Scienze Motorie coordinati dprof.ssa Corinne Zullo, referente d’Istituto del progetto, e affiancati da allenatori federali delle due discipline: Rosalba Genito per il pattinaggio a rotelle e Piergiorgio Giangregorio per il rugby. L’attività è proseguita anche in orario extracurricolare in occasione dei “pomeriggi sportivi”: dieci incontri tenuti dai ...