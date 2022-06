Sci alpino, nuovo ‘tradimento’ per l’Italia. Luisa Bertani lascia l’azzurro e sposa la Bulgaria (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo Lara Colturi, anche Luisa Maria Matilde Bertani ha deciso di cambiare nazionalità. Se l’ex giovane promessa dello sci azzurro è diventata una rappresentante dell’Albania, la 25enne lombarda ha deciso di vestire i colori della Bulgaria nella prossima stagione. Una situazione completamente diversa quella di Bertani rispetto a Colturi, il cui passaggio all’Albania ha scatenato numerose polemiche e attacchi diretti alla stessa ragazza e alla famiglia. Nel caso della milanese, invece, è stata la stessa FISI ad accettare il cambio di nazionalità (con Colturi non ha potuto nulla visto che non aveva compiuto i 16 anni), anche perchè la lombarda era rimasta fuori ancora una volta dal gruppo della nazionale. Sci alpino, Lara Colturi sceglie di gareggiare per l’Albania! l’Italia perde un ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo Lara Colturi, ancheMaria Matildeha deciso di cambiare nazionalità. Se l’ex giovane promessa dello sci azzurro è diventata una rappresentante dell’Albania, la 25enne lombarda ha deciso di vestire i colori dellanella prossima stagione. Una situazione completamente diversa quella dirispetto a Colturi, il cui passaggio all’Albania ha scatenato numerose polemiche e attacchi diretti alla stessa ragazza e alla famiglia. Nel caso della milanese, invece, è stata la stessa FISI ad accettare il cambio di nazionalità (con Colturi non ha potuto nulla visto che non aveva compiuto i 16 anni), anche perchè la lombarda era rimasta fuori ancora una volta dal gruppo della nazionale. Sci, Lara Colturi sceglie di gareggiare per l’Albania!perde un ...

Advertising

Coninews : Tanti auguri di buon compleanno a Deborah Compagnoni, prima sciatrice a salire sul gradino più alto del podio in tr… - Fprime86 : RT @Coninews: Tanti auguri di buon compleanno a Deborah Compagnoni, prima sciatrice a salire sul gradino più alto del podio in tre differen… - Ananke220 : RT @Coninews: Tanti auguri di buon compleanno a Deborah Compagnoni, prima sciatrice a salire sul gradino più alto del podio in tre differen… - CissaEs : RT @Coninews: Tanti auguri di buon compleanno a Deborah Compagnoni, prima sciatrice a salire sul gradino più alto del podio in tre differen… - amatorosalia1 : RT @sarais53: #ricordiamodomani #4giugno 1970 (Bormio) n. Deborah Compagnoni. Atleta tra le più vincenti d. sci alpino italiano. Medaglia d… -

Calendario Mondiali sci alpino 2023: date, orari giornalieri, programma, tv, streaming Sono state ufficializzate le date dei prossimi Mondiali di sci alpino, che si disputeranno a Meribel e Courchevel (Francia) dal 6 al 19 febbraio 2023. Si tratta della 47a edizione della manifestazione iridata per quanto riguarda il Circo Bianco e vedremo il ... Biografilm premia Alba Rohrwacher e chiude con Fanny Ardant ... in anteprima mondiale, ma anche ritratti di eroi quotidiani, nelle loro sfumature anche imperfette, come nella storia del campione paralimpico polacco di sci alpino in 'No Hero at All', o nella ... Eurosport IT Gustav Thöni e Francesco Moser, la salita in bici sullo Stelvio Due leggende dello sport mondiale insieme per una delle salite più emozionanti del panorama alpino, dall’Hotel Bella Vista di Trafoi al Passo dello Stelvio 70 anni entrambi e una carriera sportiva che ... Week end all'insegna della corsa Off Road L’estate è alle porte e in Valchiavenna si celebrerà il suo arrivo all’insegna della corsa off road. Sabato 25 e domenica 26 giugno gli incantevoli paesaggi della deliziosa località in provincia di So ... Sono state ufficializzate le date dei prossimi Mondiali di, che si disputeranno a Meribel e Courchevel (Francia) dal 6 al 19 febbraio 2023. Si tratta della 47a edizione della manifestazione iridata per quanto riguarda il Circo Bianco e vedremo il ...... in anteprima mondiale, ma anche ritratti di eroi quotidiani, nelle loro sfumature anche imperfette, come nella storia del campione paralimpico polacco diin 'No Hero at All', o nella ... Sci alpino, rilasciato il calendario della stagione 2022-2023 con Coppa del Mondo e Mondiali Due leggende dello sport mondiale insieme per una delle salite più emozionanti del panorama alpino, dall’Hotel Bella Vista di Trafoi al Passo dello Stelvio 70 anni entrambi e una carriera sportiva che ...L’estate è alle porte e in Valchiavenna si celebrerà il suo arrivo all’insegna della corsa off road. Sabato 25 e domenica 26 giugno gli incantevoli paesaggi della deliziosa località in provincia di So ...